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Espreso.tvСпортБразильский легионер рассказал о своем будущем в "Динамо"

Бразильский легионер рассказал о своем будущем в "Динамо"


фото: fcdynamo.kiev.ua
Бразильский полузащитник "Динамо" Сидклей поделился мнением о будущем в киевском клубе

Цитирует бразильца Esporte .

"У меня был очень хороший год в" Динамо ", я сыграл много матчей, забивал голы, отдавал голевые передачи. Команда хорошая, меня отлично встретили, все идет хорошо. Я счастлив в клубе, но не исключаю возможности возвращения в Бразилию", - сказал Сидклей.

По информации источника, в приобретении Сидклея заинтересован "Фламенго". Ранее сообщалось об интересе к бразильцу "Интернасьоналя" и "Сан-Паулу".

В прошлом сезоне Сидклей провел 17 матчей в УПЛ, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.

  • 10 июля экс-нападающий "Динамо" Максим Шацких, который входит в тренерский штаб Александра Хацкевича, рассказал о селекционном подход двух грандов.
  • 8 июля стало известно, что киевское "Динамо" близко к возвращению защитника Евгения Хачериди, известного своими безудержными эмоциями .

 

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