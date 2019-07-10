Бразильский легионер рассказал о своем будущем в "Динамо"

10 июля, 2019, 11:53

Бразильский полузащитник "Динамо" Сидклей поделился мнением о будущем в киевском клубе

Цитирует бразильца Esporte .

"У меня был очень хороший год в" Динамо ", я сыграл много матчей, забивал голы, отдавал голевые передачи. Команда хорошая, меня отлично встретили, все идет хорошо. Я счастлив в клубе, но не исключаю возможности возвращения в Бразилию", - сказал Сидклей.

По информации источника, в приобретении Сидклея заинтересован "Фламенго". Ранее сообщалось об интересе к бразильцу "Интернасьоналя" и "Сан-Паулу".

В прошлом сезоне Сидклей провел 17 матчей в УПЛ, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.