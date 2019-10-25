Футболист "Динамо" может перебраться в чемпионат Бразилии
25 октября, 2019, 19:01
Игрок киевского "Динамо" Сидклей близок к возвращению в чемпионат Бразилии
Об этом сообщает Eotimedopovo.com.br.
Полузащитник киевского "Динамо" Сидиклей может перейти в свой экс-клуб бразильский "Коринтианс", клубы уже начали переговоры об арендном соглашении, срок и условия аренды пока не сообщаются
В нынешнем сезоне 26-летний Сидклей не провёл ни одного матча за "Динамо". Бразилец лишь раз попал в заявку команды, в матче УПЛ Лиги против "Мариуполя".
- 24 октября в поединке 3-го тура группового этапа Лиги Европы, киевское "Динамо" сыграло вничью с датским "Копенгагеном" 1: 1 .
- Летом бразильский полузащитник "Динамо" Сидклей поделился мнением о будущем в киевском клубе.
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