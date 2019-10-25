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Espreso.tvСпортФутболист "Динамо" может перебраться в чемпионат Бразилии

Футболист "Динамо" может перебраться в чемпионат Бразилии


фото: fcdynamo.kiev.ua
Игрок киевского "Динамо" Сидклей близок к возвращению в чемпионат Бразилии

Об этом сообщает Eotimedopovo.com.br.

Полузащитник киевского "Динамо" Сидиклей может перейти в свой экс-клуб бразильский "Коринтианс", клубы уже начали переговоры об арендном соглашении, срок и условия аренды пока не сообщаются

В нынешнем сезоне 26-летний Сидклей не провёл ни одного матча за "Динамо". Бразилец лишь раз попал в заявку команды, в матче УПЛ Лиги против "Мариуполя".

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