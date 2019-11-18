Евро-2020: как выглядит турнирная таблица в группе сборной Украины после окончания отбора
18 ноября, 2019, 11:15
В квалификационном раунде Евро-2020 сборная Украины заняла первое место в группе В
Об этом сообщает официальный сайт UEFA.
17 ноября сборная Украины провела последний матч отборочного раунда Евро-2020, в Белграде национальная команда встречалась с сербами. Поединок завершился со счетом 2:2. Хотя сборная Украины и не решала турнирных вопросов в этой встрече, но все-таки смогла завершить, впервые в своей истории, отборочный турнир без поражений.
В параллельном матче сборная Португалии пыталась удержать второе место, ведь если бы португальцы потеряли очки с Люксембургом, а сербы победили в Украине, то именно сборная Сербии оформила бы выход на Евро-2020 со второго места. Но чуда не случилось - Криштиану Роналду вместе с компанией все-таки едет на чемпионат Европы.
- 17 ноября в заключительном матче отбора чемпионата Европы 2020 сборная Украины сыграла вничью с национальной командой Сербии, встреча завершилась со счетом 2:2
- 14 ноября, в матче 9-го тура отбора Евро-2020 сборная Сербии на классе победила соперников из Люксембурга со счетом 3:2.
- Параллельно, в матче 9-го тура отбора на Евро-2020 национальная команда Португалии разгромила соперников из Литвы со счетом 6:0 .
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