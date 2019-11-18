Евро-2020: как выглядит турнирная таблица в группе сборной Украины после окончания отбора

18 ноября, 2019, 11:15

В квалификационном раунде Евро-2020 сборная Украины заняла первое место в группе В

Об этом сообщает официальный сайт UEFA.

17 ноября сборная Украины провела последний матч отборочного раунда Евро-2020, в Белграде национальная команда встречалась с сербами. Поединок завершился со счетом 2:2. Хотя сборная Украины и не решала турнирных вопросов в этой встрече, но все-таки смогла завершить, впервые в своей истории, отборочный турнир без поражений.

В параллельном матче сборная Португалии пыталась удержать второе место, ведь если бы португальцы потеряли очки с Люксембургом, а сербы победили в Украине, то именно сборная Сербии оформила бы выход на Евро-2020 со второго места. Но чуда не случилось - Криштиану Роналду вместе с компанией все-таки едет на чемпионат Европы.