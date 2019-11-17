Alyona Alyona сняла необычный клип

17 ноября, 2019, 10:51

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona выпустила видео на песню "Мамин суп"

Об этом со ссылкой на Радио Трек рассказывает Еспресо.TV .

Клип начинается как история об обычных вещах - домашняя еда, семейные отношения и тому подобное.

А потом начинается философская пьеса с элементами абсурда.

Продолжительность видео - почти 11 мин.