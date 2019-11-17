Alyona Alyona сняла необычный клип
17 ноября, 2019, 10:51
Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona выпустила видео на песню "Мамин суп"
Об этом со ссылкой на Радио Трек рассказывает Еспресо.TV .
Клип начинается как история об обычных вещах - домашняя еда, семейные отношения и тому подобное.
А потом начинается философская пьеса с элементами абсурда.
Продолжительность видео - почти 11 мин.
- Журнал "Фокус" причислил певицу к сотне самых влиятельных украинок.
- В сентябре Alyona Alyona обошла пять конкурентов из Европы и Китая и получила в Германии международную награду Anchor award, которую ежегодно присуждают наиболее многообещающем новом артисту.
Читайте также
-
11 ноября, 2019 Виталий Портников: Лукашенко пролазит в "окно в Европу"
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-
-
Читайте также
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-