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Espreso.tvОбществоAlyona Alyona сняла необычный клип

Alyona Alyona сняла необычный клип

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona выпустила видео на песню "Мамин суп"

Об этом со ссылкой на Радио Трек рассказывает Еспресо.TV .

Клип начинается как история об обычных вещах - домашняя еда, семейные отношения и тому подобное.

А потом начинается философская пьеса с элементами абсурда.

Продолжительность видео - почти 11 мин.

 
  • Журнал "Фокус" причислил певицу к сотне самых влиятельных украинок.
  • В сентябре Alyona Alyona обошла пять конкурентов из Европы и Китая и получила в Германии международную награду Anchor award, которую ежегодно присуждают наиболее многообещающем новом артисту.
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