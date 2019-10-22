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Espreso.tvОбществоБеспрецедентное обновление. Журнал "Фокус" назвал сотню самых влиятельных женщин Украины

Беспрецедентное обновление. Журнал "Фокус" назвал сотню самых влиятельных женщин Украины

В октябре журнал "Фокус" традиционно представляет рейтинг "100 самых влиятельных женщин Украины", который составляется каждый год с момента основания издания в 2006 году

И ещё никогда этот рейтинг не обновлялся столь существенно: 59 участниц сотни 2019 — новые имена. "Полную перезагрузку власти весной этого года по масштабу можно сравнить разве что с трансформацией страны после распада СССР в 1991-м, — говорит главный редактор Фокуса Евгений Гордейчик. — Поэтому неудивительно, что большинство новых имён в рейтинге связаны с командой Владимира Зеленского. Однако и другие политсилы заметно обновили свои ряды". 

Учитывая скорость перемен и небольшой стаж пребывания у власти представительниц новой команды, Фокус в этом году решил отказаться от расстановки участниц рейтинга с присуждением места от 1 до 100 и распределил их по категориям, соответствующим сфере их деятельности: "Стратеги", "Кумиры", "Лидеры", "Рулевые", "Мастера", "Бизнесвумен".

"С момента прихода Зеленского к власти прошло менее полугода. Новый парламент существует и того меньше. А Кабмин Алексея Гончарука, в котором немало женщин, не проработал и ста дней. К новичкам добавьте минимум с десяток представительниц прежней власти, остающихся на своих местах, но в шатком положении. Плюс общая непредсказуемость "слуг народа", когда окружение Зеленского принимает ситуативные решения. В итоге получаем гремучую смесь, в которой просто невозможно определить влиятельность того или иного человека. Одним словом, мы решили не лукавить перед читателями и отказаться от рейтингования участниц. Нам кажется, именно такой подход в нынешний момент честнее всего отражает ситуацию в стране. Возможно, следующий год расставит всех по местам", — поясняет главред.

В числе новых участниц рейтинга — министр образования и науки Украины Анна Новосад, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, народный депутат (фракция "Голос") Кира Рудик, народный депутат (фракция "Европейская солидарность") Яна Зинкевич. Также впервые в рейтинге Елена Зеленская, получившая в этом году статус первой леди. В список вошли и представительницы команды предыдущей власти, сохранившие политическое влияние, — глава комитета ВР по евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, народный депутат ("Европейская солидарность") Нина Южанина и её коллега по фракции Ирина Геращенко. Однако главным "долгожителем" рейтинга Фокуса по-прежнему остаётся Юлия Тимошенко.

Впервые в рейтинге — женщины — лидеры общественного мнения в соцсетях: Елизавета Богуцкая, ставшая благодаря популярности в Facebook народным депутатом от "Слуги народа", и критик новой власти Алёна Монова. Список новых имён пополнили и общественные активистки — организатор Марша равенства Руслана Панухник и основательница приюта для бездомных животных "Сириус" Александра Мезинова. 

Традиционно силён пул представительниц массмедиа: в сотню влиятельных вошли телеведущая Янина Соколова, основательница издания "Украинская Правда" Алёна Притула, шеф-редактор интернет-издания Lb.ua Соня Кошкина, главный редактор газеты "Зеркало недели. Украина" Юлия Мостовая, генеральный продюсер телеканала Zik Наташа Влащенко.

Редакция включила в рейтинг также нобелевскую лауреатку по литературе Ольгу Токарчук, которая родилась в Польше, однако имеет украинские корни.

Музыкальным открытием 2019 года стала рэп-исполнительница ALYONA ALYONA. А в спорте стремительного успеха добилась 17-летняя теннисистка Дарья Снигур. 

Украинский бизнес в рейтинге представляют, в частности, совладелица сетей "Эпицентр К" и "Новая Линия" Галина Герега, генеральный директор Vodafone Украина Ольга Устинова, основательница венчурного фонда TA Ventures Виктория Тигипко и другие бизнес-леди. 

Отбор участниц рейтинга проведён редакционной коллегий Фокуса с учётом результатов экспертного опроса. Номинанток оценивали по пяти критериям: влияние на государственные решения, на общественное мнение, бизнес-влияние, личная известность и родственные связи. Средний возраст участниц — 41 год, 90 из 100 проживают в Киеве. Детально с рейтингом можно ознакомиться на сайте.

 

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