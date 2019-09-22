Alyona Alyona получила в Берлине награду Anchor award как лучшая новая исполнительница
Сообщение о победе Алены обнародован на официальном Facebook-странице награды, передает Еспресо.TV .
Реперку отметили за "массивный, динамичный драйв, поставленный на темные, качание ритмы" и за популярность, которой она всего за год с начала карьеры добилась в мире.
Кроме украинки на музыкальную премию претендовали британская R & B-певица Celeste, ее соотечественники инди-рокеры Drahla, инди и соул-дуэт из Нидерландов Feng Suave, норвежская поп-исполнительница Moyka и девичий инди-рок-квартет The Hormones из Китая.
Справка
Alyona Alyona, которая тогда работала воспитательницей в детском саду в поселке Барышевка Киевской, заявила о себе в октябре 2018 клипом на трек "Рыбки".
12 ноября был опубликован черно-белый клип "Главы", который собрал миллион просмотров всего за месяц.
Весной реперка выпустила свой дебютный альбом "Пушка".
В мае она вошла в список 15 лучших новых исполнителей Европы по версии издания The New York Times.
Девушка поет на украинском языке.
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