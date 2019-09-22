 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоAlyona Alyona получила в Берлине награду Anchor award как лучшая новая исполнительница

Alyona Alyona получила в Берлине награду Anchor award как лучшая новая исполнительница

Украинский реперка Alyona Alyona обошла пять конкурентов из Европы и Китая и получила в Германии международную награду Anchor award, которую ежегодно присуждают наиболее многообещающему новому артисту

Сообщение о победе Алены обнародован на официальном Facebook-странице награды, передает Еспресо.TV .

Реперку отметили за "массивный, динамичный драйв, поставленный на темные, качание ритмы" и за популярность, которой она всего за год с начала карьеры добилась в мире.

Кроме украинки на музыкальную премию претендовали британская R & B-певица Celeste, ее соотечественники инди-рокеры Drahla, инди и соул-дуэт из Нидерландов Feng Suave, норвежская поп-исполнительница Moyka и девичий инди-рок-квартет The Hormones из Китая.

Справка

Alyona Alyona, которая тогда работала воспитательницей в детском саду в поселке Барышевка Киевской, заявила о себе в октябре 2018 клипом на трек "Рыбки".

12 ноября был опубликован черно-белый клип "Главы", который собрал миллион просмотров всего за месяц.

Весной реперка выпустила свой дебютный альбом "Пушка".

В мае она вошла в список 15 лучших новых исполнителей Европы по версии издания The New York Times.

Девушка поет на украинском языке.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

22 сентября, 2019 воскресенье

21 сентября, 2019 суббота

больше новостей

22 сентября, 2019 воскресенье

21 сентября, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать