Жена Шумахера объяснила, почему скрывают информацию о состоянии автогонщика

16 ноября, 2019, 22:02

Жена знаменитого автогонщика "Формулы-1" немца Михаэля Шумахера заявила, что семья не разглашает информацию о состоянии пилота по его собственной просьбе

Об этом со ссылкой на The Sun сообщает "Интерфакс-Украина" .

"Мы делаем все возможное, чтобы ему помочь. Мы все руководствуемся просьбой Михаэля сохранять конфиденциальность. Не сомневаюсь, что он на моем месте сделал бы то же самое", - рассказала Коринна Шумахер.

В декабре 2013 года Шумахер получил тяжелую черепно-мозговую травму в Альпах. Гонщик упал во время катания на горных лыжах и ударился головой о камень. Семикратный чемпион мира перенес операцию, после чего несколько месяцев провел в коме. Сейчас немец проходит реабилитацию после травмы. Семья Шумахера сохраняет в тайне информацию о состоянии его здоровья.