Жена Шумахера объяснила, почему скрывают информацию о состоянии автогонщика
16 ноября, 2019, 22:02
Жена знаменитого автогонщика "Формулы-1" немца Михаэля Шумахера заявила, что семья не разглашает информацию о состоянии пилота по его собственной просьбе
Об этом со ссылкой на The Sun сообщает "Интерфакс-Украина" .
"Мы делаем все возможное, чтобы ему помочь. Мы все руководствуемся просьбой Михаэля сохранять конфиденциальность. Не сомневаюсь, что он на моем месте сделал бы то же самое", - рассказала Коринна Шумахер.
В декабре 2013 года Шумахер получил тяжелую черепно-мозговую травму в Альпах. Гонщик упал во время катания на горных лыжах и ударился головой о камень. Семикратный чемпион мира перенес операцию, после чего несколько месяцев провел в коме. Сейчас немец проходит реабилитацию после травмы. Семья Шумахера сохраняет в тайне информацию о состоянии его здоровья.
- Напомним, 10 сентября стало известно, что Михаэля Шумахера госпитализировали в больницу Жоржа Помпиду в Париже.
- Медсестра парижской клиники, куда доставили Михаэля Шумахера, сообщила, что знаменитый автогонщик находится в сознании.
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