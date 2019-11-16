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Espreso.tvСпортЖена Шумахера объяснила, почему скрывают информацию о состоянии автогонщика

Жена Шумахера объяснила, почему скрывают информацию о состоянии автогонщика


фото: thedrive.com
Жена знаменитого автогонщика "Формулы-1" немца Михаэля Шумахера заявила, что семья не разглашает информацию о состоянии пилота по его собственной просьбе

Об этом со ссылкой на The Sun сообщает "Интерфакс-Украина" .

"Мы делаем все возможное, чтобы ему помочь. Мы все руководствуемся просьбой Михаэля сохранять конфиденциальность. Не сомневаюсь, что он на моем месте сделал бы то же самое", - рассказала Коринна Шумахер.

В декабре 2013 года Шумахер получил тяжелую черепно-мозговую травму в Альпах. Гонщик упал во время катания на горных лыжах и ударился головой о камень. Семикратный чемпион мира перенес операцию, после чего несколько месяцев провел в коме. Сейчас немец проходит реабилитацию после травмы. Семья Шумахера сохраняет в тайне информацию о состоянии его здоровья.

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