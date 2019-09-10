Шумахера срочно госпитализировали в больницу в Париже

10 сентября, 2019, 07:15

Немецкого автогонщика "Формулы-1" Михаэля Шумахера экстренно госпитализировали в больницу Жоржа Помпиду в Париже

Доставить Шумахера в больницу пытались тайно, сообщает Le Parisien.

Шумахера привезли на машине со швейцарскими номерами, носилки закрыли темно-синим чехлом. Спортсмена из машины вынесла группа из 10 человек.

Сообщается, что он уже не первый раз проходит здесь лечение, весной Шумахер был в этой больнице несколько раз.

Шумахеру должны ввести стволовые клетки. Во время реабилитации спортсмена будут использоваться новейшие методики, лично разработанные одним из лучших кардиохирургов в мире Менаше.