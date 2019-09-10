Шумахера срочно госпитализировали в больницу в Париже
10 сентября, 2019, 07:15
Немецкого автогонщика "Формулы-1" Михаэля Шумахера экстренно госпитализировали в больницу Жоржа Помпиду в Париже
Доставить Шумахера в больницу пытались тайно, сообщает Le Parisien.
Шумахера привезли на машине со швейцарскими номерами, носилки закрыли темно-синим чехлом. Спортсмена из машины вынесла группа из 10 человек.
Сообщается, что он уже не первый раз проходит здесь лечение, весной Шумахер был в этой больнице несколько раз.
Шумахеру должны ввести стволовые клетки. Во время реабилитации спортсмена будут использоваться новейшие методики, лично разработанные одним из лучших кардиохирургов в мире Менаше.
- Напомним, что в результате серьезной травмы в 2013 г. во время катания на лыжах в Альпах Шумахер получил травму головы и почти полгода провел в коме. В 2018 году стало известно, что он больше не прикован к постели и может самостоятельно дышать.
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