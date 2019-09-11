В парижской клинике рассказали о прогрессе в состоянии Шумахера
11 сентября, 2019, 15:13
Медсестра парижской клиники, куда доставили Михаэля Шумахера, сообщила, что знаменитый автогонщик находится в сознании
Об этом пишет Le Parisien.
Одна из медсестер больницы имени Жоржа Помпиду подтвердила, что Шумахер является пациентом парижской клиники и заверила, что он находится в сознании.
"Да, он действительно является нашим пациентом. И я могу заверить вас, что сейчас он находится в сознании", - сказала медсестра.
Семикратный чемпион "Формулы-1" стал пациентом профессора Филиппа Менаше, который известен своими передовыми работами, посвященными терапии с помощью стволовых клеток.
Шумахер продолжает процесс реабилитации после черепно-мозговой травмы, полученной в 2013 году. О состоянии Шумахера прессе почти ничего не сообщается, но немца периодически посещают его друзья.
- Напомним, 10 сентября стало известно, что Михаэля Шумахера госпитализировали в больницу Жоржа Помпиду в Париже.
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