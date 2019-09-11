В парижской клинике рассказали о прогрессе в состоянии Шумахера

11 сентября, 2019, 15:13

Медсестра парижской клиники, куда доставили Михаэля Шумахера, сообщила, что знаменитый автогонщик находится в сознании

Об этом пишет Le Parisien.

Одна из медсестер больницы имени Жоржа Помпиду подтвердила, что Шумахер является пациентом парижской клиники и заверила, что он находится в сознании.

"Да, он действительно является нашим пациентом. И я могу заверить вас, что сейчас он находится в сознании", - сказала медсестра.

Семикратный чемпион "Формулы-1" стал пациентом профессора Филиппа Менаше, который известен своими передовыми работами, посвященными терапии с помощью стволовых клеток.

Шумахер продолжает процесс реабилитации после черепно-мозговой травмы, полученной в 2013 году. О состоянии Шумахера прессе почти ничего не сообщается, но немца периодически посещают его друзья.