Россия может вернуть захваченные украинские корабли сегодня ночью, - СМИ
16 ноября, 2019, 19:23
В ночь на воскресенье Россия может вернуть захваченные в Керченском проливе украинские военные корабли
Об этом сообщает "Думская".
По информации издания из Южного, Черноморска и Одессы за кораблями вышли специальные суда: поисково-спасательный "Сапфир", буксиры "Титан" и "Гайдамака". Россияне тянут корабли из оккупированной Керчи ", - говорится в сообщении.
Вероятно, малые бронированные артиллерийские катера ВМС Украины "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", захваченные Россией 25 ноября 2018 года в Керченском проливе, сегодня ночью вернут украинской стороне.
По информации "Думской", встреча состоится в открытом море примерно в 60 милях от Одессы, недалеко от крымского мыса Тарханкут.
- 16 ноября МИД России заявил, что не связывает передачу Украине захваченных в Керченском проливе кораблей с саммитом "нормандской четверки".
- 5 ноября в России назвали условие возвращения захваченных у Керченского пролива судов.
- 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ. Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" совершили нападение на корабли ВМС Украины.
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