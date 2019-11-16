Россия может вернуть захваченные украинские корабли сегодня ночью, - СМИ

16 ноября, 2019, 19:23

В ночь на воскресенье Россия может вернуть захваченные в Керченском проливе украинские военные корабли

Об этом сообщает "Думская".

По информации издания из Южного, Черноморска и Одессы за кораблями вышли специальные суда: поисково-спасательный "Сапфир", буксиры "Титан" и "Гайдамака". Россияне тянут корабли из оккупированной Керчи ", - говорится в сообщении.

Вероятно, малые бронированные артиллерийские катера ВМС Украины "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", захваченные Россией 25 ноября 2018 года в Керченском проливе, сегодня ночью вернут украинской стороне.

По информации "Думской", встреча состоится в открытом море примерно в 60 милях от Одессы, недалеко от крымского мыса Тарханкут.