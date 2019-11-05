Киев должен публично признать "вину": в РФ назвали условие возвращения захваченных у Керченского пролива судов
5 ноября, 2019, 09:33
В РФ продолжают игнорировать решение Международного морского трибунала, которое предусматривает возвращение украинских судов, захваченных 25 ноября 2018 года вблизи Керченского пролива
Об этом заявил член Совета Федерации Сергей Цеков, передают росСМИ.
"Цеков рассказал, что Киеву необходимо признать собственную провокацию. Совершенные Украины в 2018 году действия он назвал "преступлением". ... Сенатор назвал задержанные корабли вещественными доказательствами для судебного разбирательства. По его словам, российские власти считают поведение украинских моряков в Керченском проливе незаконным, несмотря на то, что выдали их Киеву ", - цитируют Цекова пропагандисты.
Однако отмечается, что Цеков не исключил того, что российская сторона может вернуть и корабли, "даже если Киев не признает публично свою вину".
- 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ . Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" совершили нападение на корабли ВМС Украины.
- 27-28 ноября оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
- Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными .
- В ООН признали военнопленными захваченных Россией украинских моряков.
- 25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву решил, что Россия должна немедленно освободить пленных украинских моряков и задержанные военные суда и вернуть их Украине.
- 7 сентября 2019 года Россия вернула Украине всех 24 моряков в рамках обмена "35/35"
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