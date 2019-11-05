Киев должен публично признать "вину": в РФ назвали условие возвращения захваченных у Керченского пролива судов

5 ноября, 2019, 09:33

В РФ продолжают игнорировать решение Международного морского трибунала, которое предусматривает возвращение украинских судов, захваченных 25 ноября 2018 года вблизи Керченского пролива

Об этом заявил член Совета Федерации Сергей Цеков, передают росСМИ.

"Цеков рассказал, что Киеву необходимо признать собственную провокацию. Совершенные Украины в 2018 году действия он назвал "преступлением". ... Сенатор назвал задержанные корабли вещественными доказательствами для судебного разбирательства. По его словам, российские власти считают поведение украинских моряков в Керченском проливе незаконным, несмотря на то, что выдали их Киеву ", - цитируют Цекова пропагандисты.

Однако отмечается, что Цеков не исключил того, что российская сторона может вернуть и корабли, "даже если Киев не признает публично свою вину".