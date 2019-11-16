 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvВойна с РФРоссия не собирается передавать Украине захваченные корабли до встречи "нормандской четверки"

Россия не собирается передавать Украине захваченные корабли до встречи "нормандской четверки"


фото: mil.in.ua
МИД России заявил, что не связывает передачу Украине захваченных в Керченском проливе кораблей с саммитом "нормандской четверки"

Об этом сообщает "РБК-Украина" .

Министерство иностранных дел России опровергло информацию о соглашении о возвращении Украине захваченных в Керченском проливе кораблей до проведения саммита "нормандской четверки".

Сообщается, что МИД России не связывает передачу захваченных кораблей с проведением нормандского саммита.

"Сначала сделанное Киеву предложение все это время не теряло свою актуальность. Они это могут сделать в любой момент", - заявили в МИД России.

15 ноября российская газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила о "принципиальном решеним" вернуть корабли Украине. Утверждалось, что Украина и Россия согласовывают дату и точное время передачи этих кораблей, которая должна состояться до саммита "нормандской четверки".

  • Напомним, 5 ноября в России назвали условие возвращения захваченных у Керченского пролива судов.
  • 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ . Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" совершили нападение на корабли ВМС Украины.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 ноября, 2019 суббота

больше новостей

16 ноября, 2019 суббота

15 ноября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать