Россия не собирается передавать Украине захваченные корабли до встречи "нормандской четверки"
Об этом сообщает "РБК-Украина" .
Министерство иностранных дел России опровергло информацию о соглашении о возвращении Украине захваченных в Керченском проливе кораблей до проведения саммита "нормандской четверки".
Сообщается, что МИД России не связывает передачу захваченных кораблей с проведением нормандского саммита.
"Сначала сделанное Киеву предложение все это время не теряло свою актуальность. Они это могут сделать в любой момент", - заявили в МИД России.
15 ноября российская газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила о "принципиальном решеним" вернуть корабли Украине. Утверждалось, что Украина и Россия согласовывают дату и точное время передачи этих кораблей, которая должна состояться до саммита "нормандской четверки".
- Напомним, 5 ноября в России назвали условие возвращения захваченных у Керченского пролива судов.
- 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ . Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" совершили нападение на корабли ВМС Украины.
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