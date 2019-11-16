Россия не собирается передавать Украине захваченные корабли до встречи "нормандской четверки"

16 ноября, 2019, 15:50

МИД России заявил, что не связывает передачу Украине захваченных в Керченском проливе кораблей с саммитом "нормандской четверки"

Об этом сообщает "РБК-Украина" .

Министерство иностранных дел России опровергло информацию о соглашении о возвращении Украине захваченных в Керченском проливе кораблей до проведения саммита "нормандской четверки".

Сообщается, что МИД России не связывает передачу захваченных кораблей с проведением нормандского саммита.

"Сначала сделанное Киеву предложение все это время не теряло свою актуальность. Они это могут сделать в любой момент", - заявили в МИД России.

15 ноября российская газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила о "принципиальном решеним" вернуть корабли Украине. Утверждалось, что Украина и Россия согласовывают дату и точное время передачи этих кораблей, которая должна состояться до саммита "нормандской четверки".