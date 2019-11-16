Луценко обвинил Йованович во лжи под присягой в Конгрессе США

16 ноября, 2019, 11:30

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко обвинил экс-посла США в Украине Мари Йованович во лжи под присягой в Конгрессе США

Об этом сообщает "Европейская правда" .

Йованович во время открытых слушаний в Палате представителей в рамках расследования об импичменте президента США Дональда Трампа заявила, что никогда не давала указаний Луценко относительно людей, против которых необходимо проводить расследования в Украине.

По ее словам, бывший генпрокурор признал, что в этом списке не было. Однако, Луценко обвинил Йованович во лжи под присягой и пообещал предоставить доказательства.

"Она врет. И я имею доказательства", - написал Луценко в facebook в комментарии к посту старшего научного сотрудника Атлантического совета Адриана Каратницкого.

15 ноября в американском Конгрессе состоялись публичные слушания по делу об импичменте президента США Дональда Трампа. Участие в слушаниях принимала экс-посол США в Украине Мари Йованович.