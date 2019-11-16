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Espreso.tvОбществоЛуценко обвинил Йованович во лжи под присягой в Конгрессе США

Луценко обвинил Йованович во лжи под присягой в Конгрессе США


фото: zaxid.net
Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко обвинил экс-посла США в Украине Мари Йованович во лжи под присягой в Конгрессе США

Об этом сообщает "Европейская правда" .

Йованович во время открытых слушаний в Палате представителей в рамках расследования об импичменте президента США Дональда Трампа заявила, что никогда не давала указаний Луценко относительно людей, против которых необходимо проводить расследования в Украине.

По ее словам, бывший генпрокурор признал, что в этом списке не было. Однако, Луценко обвинил Йованович во лжи под присягой и пообещал предоставить доказательства.

"Она врет. И я имею доказательства", - написал Луценко в facebook в комментарии к посту старшего научного сотрудника Атлантического совета Адриана Каратницкого.

15 ноября в американском Конгрессе состоялись публичные слушания по делу об импичменте президента США Дональда Трампа. Участие в слушаниях принимала экс-посол США в Украине Мари Йованович.

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