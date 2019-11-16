Луценко обвинил Йованович во лжи под присягой в Конгрессе США
Об этом сообщает "Европейская правда" .
Йованович во время открытых слушаний в Палате представителей в рамках расследования об импичменте президента США Дональда Трампа заявила, что никогда не давала указаний Луценко относительно людей, против которых необходимо проводить расследования в Украине.
По ее словам, бывший генпрокурор признал, что в этом списке не было. Однако, Луценко обвинил Йованович во лжи под присягой и пообещал предоставить доказательства.
"Она врет. И я имею доказательства", - написал Луценко в facebook в комментарии к посту старшего научного сотрудника Атлантического совета Адриана Каратницкого.
15 ноября в американском Конгрессе состоялись публичные слушания по делу об импичменте президента США Дональда Трампа. Участие в слушаниях принимала экс-посол США в Украине Мари Йованович.
- 15 ноября Дональд Трамп раскритиковал бывшего посла в Украине Мари Йованович в тот момент, когда она выступает на слушаниях по поводу дела об импичменте.
- 16 ноября Дональд Трамп отверг обвинения в угрозах в адрес бывшего американского посла в Украине Мари Йованович.
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