 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоБанкира Гриценко задержал одиозный прокурор Кулик

Банкира Гриценко задержал одиозный прокурор Кулик


фото: pravda.com.ua
Адвокат главы "Укрэксимбанка" Александра Гриценко Денис Галанский заявил, что банкира задержал одиозный прокурор Константин Кулик

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"СБУ комментирует совершенное сотрудниками этой спецслужбы бандитское похищение Александра Гриценко, называя его "задержанием по поручению Генеральной прокуратуры Украины. Почему вообще СБУ что-то комментирует, когда по их же утверждению дело ведет Генеральная прокуратура? И комментировать должен одиозный прокурор Кулик?" - заявил адвокат.

"Задержание осуществлено без постановления суда, с грубыми нарушениями закона, при отсутствии законных оснований. Был подвергнут опасности ребенок Гриценко, которого бросили в автобус, а потом бросили на произвол судьбы. Вместо доставки задержанного в ближайший орган досудебного расследования, Гриценко несколько часов возили по городу в наручниках, подвергая пыткам.

Под предлогом медицинского освидетельствования доставили в больницу, но по прибытии адвокатов от освидетельствования отказались и увезли в изолятор. Протокол начали составлять через 8 часов ", - сказал Галанский.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 ноября, 2019 суббота

больше новостей

16 ноября, 2019 суббота

15 ноября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать