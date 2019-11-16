Банкира Гриценко задержал одиозный прокурор Кулик

16 ноября, 2019, 20:34

Адвокат главы "Укрэксимбанка" Александра Гриценко Денис Галанский заявил, что банкира задержал одиозный прокурор Константин Кулик

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"СБУ комментирует совершенное сотрудниками этой спецслужбы бандитское похищение Александра Гриценко, называя его "задержанием по поручению Генеральной прокуратуры Украины. Почему вообще СБУ что-то комментирует, когда по их же утверждению дело ведет Генеральная прокуратура? И комментировать должен одиозный прокурор Кулик?" - заявил адвокат.

"Задержание осуществлено без постановления суда, с грубыми нарушениями закона, при отсутствии законных оснований. Был подвергнут опасности ребенок Гриценко, которого бросили в автобус, а потом бросили на произвол судьбы. Вместо доставки задержанного в ближайший орган досудебного расследования, Гриценко несколько часов возили по городу в наручниках, подвергая пыткам.

Под предлогом медицинского освидетельствования доставили в больницу, но по прибытии адвокатов от освидетельствования отказались и увезли в изолятор. Протокол начали составлять через 8 часов ", - сказал Галанский.