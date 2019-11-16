16 ноября, 2019, 16:55

Главу "Укрэксимбанка" Александра Гриценко задержала Служба безопасности Украины

Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в facebook.

"Никакого похищения одного из членов правления АО "Укрэксимбанк" не было. Он был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины по поручению Генеральной прокуратуры Украины в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255 (Создание преступной организации - ред.) , ч.5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением - ред.), ч.3 ст. 209 (Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем - ред.) ", - написала Гитлянская.