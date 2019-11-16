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Espreso.tvКриминалВ Киеве похитили голову "Укрэксимбанка" Гриценко, - источник

В Киеве похитили голову "Укрэксимбанка" Гриценко, - источник


фото: 5tv.ua
В Киеве неизвестные похитили голову "Укрэксимбанка" Александра Гриценко

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По словам родственников, неизвестные забрали его в черный автобус на глазах у ребенка, с которым он гулял.

Семья уже обратилась в правоохранительные органы.

Александр Гриценко был назначен на пост главы правления "Укрэксимбанка" наблюдательным советом финучреждения 1 августа 2014 года. Коллективу банка его представила лично тогдашняя глава НБУ Валерия Гонтарева. Гриценко сменил на этом посту Виталия Белоуса, который возглавлял "Укрэксимбанк" от начала 2013 года.

  • Напомним, 20 августа Национальный банк Украины отказал в согласовании кандидатуры независимого директора, главы наблюдательного совета государственного АО "Укрэксимбанк" Торстена Пауля и потребует замены его кандидатуры в соответствии с законом.
 
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