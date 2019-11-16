В Киеве похитили голову "Укрэксимбанка" Гриценко, - источник

16 ноября, 2019, 15:17

В Киеве неизвестные похитили голову "Укрэксимбанка" Александра Гриценко

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По словам родственников, неизвестные забрали его в черный автобус на глазах у ребенка, с которым он гулял.

Семья уже обратилась в правоохранительные органы.

Александр Гриценко был назначен на пост главы правления "Укрэксимбанка" наблюдательным советом финучреждения 1 августа 2014 года. Коллективу банка его представила лично тогдашняя глава НБУ Валерия Гонтарева. Гриценко сменил на этом посту Виталия Белоуса, который возглавлял "Укрэксимбанк" от начала 2013 года.