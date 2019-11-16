В Киеве похитили голову "Укрэксимбанка" Гриценко, - источник
16 ноября, 2019, 15:17
В Киеве неизвестные похитили голову "Укрэксимбанка" Александра Гриценко
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По словам родственников, неизвестные забрали его в черный автобус на глазах у ребенка, с которым он гулял.
Семья уже обратилась в правоохранительные органы.
Александр Гриценко был назначен на пост главы правления "Укрэксимбанка" наблюдательным советом финучреждения 1 августа 2014 года. Коллективу банка его представила лично тогдашняя глава НБУ Валерия Гонтарева. Гриценко сменил на этом посту Виталия Белоуса, который возглавлял "Укрэксимбанк" от начала 2013 года.
- Напомним, 20 августа Национальный банк Украины отказал в согласовании кандидатуры независимого директора, главы наблюдательного совета государственного АО "Укрэксимбанк" Торстена Пауля и потребует замены его кандидатуры в соответствии с законом.
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