 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВзрывы боеприпасов в Балаклее: двое военных погибли

Взрывы боеприпасов в Балаклее: двое военных погибли

По новой информации от Генштаба двое военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью

Как сообщалось ранее, после запланированных действий с целью утилизации боеприпасов на Центральной артиллерийской базе обеспечения, прогремели взрывы, в результате чего пострадали 4 военнослужащих .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 ноября, 2019 пятница

больше новостей

15 ноября, 2019 пятница

14 ноября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать