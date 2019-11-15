Взрывы боеприпасов в Балаклее: двое военных погибли
15 ноября, 2019, 16:39
По новой информации от Генштаба двое военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью
Как сообщалось ранее, после запланированных действий с целью утилизации боеприпасов на Центральной артиллерийской базе обеспечения, прогремели взрывы, в результате чего пострадали 4 военнослужащих .
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