 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Балаклее от взрыва боеприпаса пострадали военные

В Балаклее от взрыва боеприпаса пострадали военные


фото: mil.gov.ua
Четырех пострадавших от детонации снаряда доставили в медучреждение

Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины на официальной странице в Facebook.

Военнослужащие проводили на технической территории военной части утилизацию остатков боеприпасов и их элементов, которые нельзя транспортировать. Утилизацию проводили с учетом всех мер безопасности, в специально оборудованном для этого месте - котловане, уточнили в Генштабе.
 
Для обеспечения безопасности проведения утилизации было задействовано дежурное  пожарное подразделение воинской части.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 ноября, 2019 пятница

больше новостей

15 ноября, 2019 пятница

14 ноября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать