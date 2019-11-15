В Балаклее от взрыва боеприпаса пострадали военные

15 ноября, 2019, 16:18

Четырех пострадавших от детонации снаряда доставили в медучреждение

Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины на официальной странице в Facebook.

Военнослужащие проводили на технической территории военной части утилизацию остатков боеприпасов и их элементов, которые нельзя транспортировать. Утилизацию проводили с учетом всех мер безопасности, в специально оборудованном для этого месте - котловане, уточнили в Генштабе.

Для обеспечения безопасности проведения утилизации было задействовано дежурное пожарное подразделение воинской части.