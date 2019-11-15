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Espreso.tvОбществоВ Балаклее на Харьковщине снова взрываются боеприпасы

В Балаклее на Харьковщине снова взрываются боеприпасы

На территории Балаклейского военного арсенала прогремели взрывы

Об этом сообщил мэр города Балаклея Иван Столбовой изданию Depo.ua.

По его словам, взрывы произошли в 14:30 ГСЧС. В Минобороны сообщили, что произошла детонация при транспортировке зарядов.

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