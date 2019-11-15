В Балаклее на Харьковщине снова взрываются боеприпасы
15 ноября, 2019, 15:56
На территории Балаклейского военного арсенала прогремели взрывы
Об этом сообщил мэр города Балаклея Иван Столбовой изданию Depo.ua.
По его словам, взрывы произошли в 14:30 ГСЧС. В Минобороны сообщили, что произошла детонация при транспортировке зарядов.
- Напомним, взрывы в Балаклее происходили также в 2017 и 2018 годах . В 2017 году масштаб бедствия заставил проводить эвакуации населения из 10-километровой зоны.
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