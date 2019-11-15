В Зеленского показали, как выглядят обновленные КПВВ на границе с Крымом

15 ноября, 2019, 19:24

На админкордонах с аннексированнім Крымом открыли обновленные КПВВ "Конгар" и "Каланчак"

Об этом Владимир Зеленский написал в Facebook.

"Первое, что видят наши граждане из оккупированного Крыма и Донбасса, когда едут в Украину, - это КПВВ.

И очень важно, чтобы условия там были максимально комфортными. Потому что это фактически наша витрина, которая наглядно демонстрирует: Украина - это круто, безопасно, человечно. Рад, что КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" на админкордонах с временно оккупированным Крымом возобновили работу после реконструкции", - написал президент.

По его словам, летом, во время поездки в Херсонскую область он поставил задачу обеспечить полное обустройство этих контрольных пунктов до конца года.

Также Зеленский поблагодарил за своевременное завершение первой очереди работ. Он отметил, что ожидает в скором времени завершения обустройства сервисной зоны КПВВ.



"И мы точно знаем, что эти конструкции временные, потому что настанет день, когда и Крым, и Донбасс обязательно вернутся в Украину и никаких границ между нами не будет!", - добавил Зеленский.

Напомним, что 3 ноября рабочие закончили укладку конструкций основной части моста через реку Северский Донец вблизи КПВВ "Станица Луганская" .