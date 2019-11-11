"Скорая помощь сможет проезжать": мост в Станице Луганской будет пешеходным, - Гайдай
11 ноября, 2019, 15:36
3 ноября рабочие закончили укладку конструкций основной части моста через реку Северский Донец вблизи КПВВ "Станица Луганская"
Об этом глава Луганщины Сергей Гайдай рассказал в интервью ТСН .
У него спросили, можно ли считать, что разведение сил в Станице Луганской состоялось успешно. На что он ответил:
"Да, конечно. Мы имеем конечный результат - там не происходят военные действия, нет выстрелов. Там полностью работает нормальный современный КПВВ и заканчивают строить мост. Надеюсь, что мы своевременно его сдадим".
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На вопрос о том, будет ли мост полностью пешеходным, Гайдай ответил, что скорая помощь сможет проезжать, а мост выдерживает нагрузки или какой-то микроавтобус проезжает свободно.
- Напомним, что на мосту у Станицы Луганской открыли временный переход, который будет работать, пока будут ремонтировать разрушенную часть основного моста.
- Восстановление моста через реку Северский Донец в районе Станицы Луганской является частью международных обязательств Украины для улучшения гуманитарной ситуации на линии разграничения.
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