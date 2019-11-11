 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Скорая помощь сможет проезжать": мост в Станице Луганской будет пешеходным, - Гайдай

"Скорая помощь сможет проезжать": мост в Станице Луганской будет пешеходным, - Гайдай

3 ноября рабочие закончили укладку конструкций основной части моста через реку Северский Донец вблизи КПВВ "Станица Луганская"

Об этом глава Луганщины Сергей Гайдай рассказал в интервью ТСН .

У него спросили, можно ли считать, что разведение сил в Станице Луганской состоялось успешно. На что он ответил:

"Да, конечно. Мы имеем конечный результат - там не происходят военные действия, нет выстрелов. Там полностью работает нормальный современный КПВВ и заканчивают строить мост. Надеюсь, что мы своевременно его сдадим".

Читайте также: пестрят флаги "ЛНР": Мендель показала фото строительства моста в Станице Луганской

На вопрос о том, будет ли мост полностью пешеходным, Гайдай ответил, что скорая помощь сможет проезжать, а мост выдерживает нагрузки или какой-то микроавтобус проезжает свободно.

  • Напомним, что на мосту у Станицы Луганской открыли временный переход, который будет работать, пока будут ремонтировать разрушенную часть основного моста.
  • Восстановление моста через реку Северский Донец в районе Станицы Луганской является частью международных обязательств Украины для улучшения гуманитарной ситуации на линии разграничения.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 ноября, 2019 понедельник

больше новостей

11 ноября, 2019 понедельник

10 ноября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать