"Скорая помощь сможет проезжать": мост в Станице Луганской будет пешеходным, - Гайдай

11 ноября, 2019, 15:36

3 ноября рабочие закончили укладку конструкций основной части моста через реку Северский Донец вблизи КПВВ "Станица Луганская"

Об этом глава Луганщины Сергей Гайдай рассказал в интервью ТСН .

У него спросили, можно ли считать, что разведение сил в Станице Луганской состоялось успешно. На что он ответил:

"Да, конечно. Мы имеем конечный результат - там не происходят военные действия, нет выстрелов. Там полностью работает нормальный современный КПВВ и заканчивают строить мост. Надеюсь, что мы своевременно его сдадим".

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На вопрос о том, будет ли мост полностью пешеходным, Гайдай ответил, что скорая помощь сможет проезжать, а мост выдерживает нагрузки или какой-то микроавтобус проезжает свободно.