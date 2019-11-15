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Espreso.tvОбществоРада одобрила законопроект о ликвидаиции монополии Укрспирта

Рада одобрила законопроект о ликвидаиции монополии Укрспирта


фото: rbc
Верховная Рада поддержала за основу президентский законопроект №2300 относительно либерализации деятельности в сфере производства этилового спирта

Об этом сообщает в Telegram пресс-служба партии "Слуга народа".

"Президентский законопроект №2300 относительно либерализации деятельности в сфере производства этилового спирта принято за основу. В частности, он предусматривает отмену государственной монополии на производство спирта, начиная с 1 января 2020 года, а также полную либерализацию экспорта спирта из Украины", - говорится в сообщении.

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук отметил, что на протяжении 15 лет объем нелегального оборота спирта вырос с 10% до 55%.

"Существование государственной монополии на производство спирта из-за отсутствия конкуренции подталкивает к увеличению теневого рынка, порождая риски коррупционных схем. Реализация положений документа позволит обеспечить надлежащий уровень экономической безопасности, минимизировать теневой оборот спирта, иметь положительный эффект для госбюджета", - сказал Стефанчук.

Напомним, 2 ноября Укрспирт передали в управление Минэкономразвития и назначили конкурс на должность его руководителя.

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