"Шуметь" не надо ": Коболев о заявлении Путина о рисках прекращения транзита газа

15 ноября, 2019, 11:59

Ранее президент России Владимир Путин рассказывал о риске прекращения транзита газа через Украину

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев прокомментировал в Facebook это заявление.

"" Шуметь "действительно не надо. Газ Украины пока физически импортирует из территории трех стран ЕС, используя действующие газопроводы. Они существуют. Кроме Нафтогаза их использует еще много других европейских компаний. Они покупают этот газ на рынке ЕС. То есть, называть весь газ на рынка ЕС российским точно не корректно. Нафтогаз никогда не отказывался покупать газ у Газпрома по справедливым рыночным ценам. Ситуация здесь диаметрально противоположная - это Газпром отказывается выполнять свои обязательства по действующему контракту ", - отметил Коболев.

По его словам, "Нафтогаз" не подавал новых исков против Газпрома, а защищается в международных судах против предыдущих исков Газпрома.

Глава "Нафтогаза" одновременно подтвердил слова Путина: Украина действительно имеет обязательства по внедрению европейского законодательства до конца 2019 года.

Напомним, в заявлении Путина говорится о следующем:

"Украина хочет по украинским законам отрегулировать - пожалуйста, мы готовы. Украина хочет отрегулировать по европейским законам? Она взяла на себя обязательства принять европейское законодательство. Мы готовы. Мы в Еврокомиссии об этом сказали. Если Украина успеет имплементировать в себя законодательство европейских стран - пожалуйста. Пусть делают. Но это все не от нас зависит. Поэтому риск прекращения транзита газа существует ".