15 ноября, 2019, 11:36

Президент России Владимир Путин заявил о рисках прекращения транзита газа через Украину

Об этом Путин сказал на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, передают российские СМИ.

"Риск прекращения транзита газа существует", - сказал Путин.

При этом президент РФ возложил на Украину ответственность за возникновение рисков для транзита.

"Украина хочет по украинским законам отрегулировать - пожалуйста, мы готовы. Украина хочет отрегулировать по европейским законам? Она взяла на себя обязательства принять европейское законодательство. Мы готовы. Мы в Еврокомиссии об этом сказали, я сказал об этом во Франции, Германии. Если Украина успеет имплементировать у себя законодательство европейских стран - пожалуйста. Пусть делают. Но это все не от нас зависит ", - сказал Путин.