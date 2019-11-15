Путин заявил о рисках прекращения транзита газа через Украину
15 ноября, 2019, 11:36
Президент России Владимир Путин заявил о рисках прекращения транзита газа через Украину
Об этом Путин сказал на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, передают российские СМИ.
"Риск прекращения транзита газа существует", - сказал Путин.
При этом президент РФ возложил на Украину ответственность за возникновение рисков для транзита.
"Украина хочет по украинским законам отрегулировать - пожалуйста, мы готовы. Украина хочет отрегулировать по европейским законам? Она взяла на себя обязательства принять европейское законодательство. Мы готовы. Мы в Еврокомиссии об этом сказали, я сказал об этом во Франции, Германии. Если Украина успеет имплементировать у себя законодательство европейских стран - пожалуйста. Пусть делают. Но это все не от нас зависит ", - сказал Путин.
- Напомним, глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев заявил , что в случае прекращения транзита газа из РФ украинская сторона будет полагаться на собственные запасы и продолжать судебные процессы против Газпрома.
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