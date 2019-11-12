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Espreso.tvОбществоЕсли газового контракта с РФ не будет: в Нафтогазе объяснили сценарии для Украины

Если газового контракта с РФ не будет: в Нафтогазе объяснили сценарии для Украины


фото: tsn
Есть большая вероятность, что российский монополист "Газпром" не подпишет новый транзитный контракт, но Украина и европейские партнеры готовы к этому и накопили достаточно запасов газа в хранилищах

Об этом сообщил председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев в Facebook.

"Мы не знаем, сколько времени Газпром будет готов терять долю европейского рынка и подвергаться штрафам от своих клиентов в Западной Европе. Последний раз, когда Газпром делал такое упражнение - зимой 2014-2015 годов, - потерял более $5 млрд, по подсчетам российских аналитиков. Решение о заключении или не заключении сделки там принимает лицо в Кремле, и на ущерб он готов пойти, вопрос к нему", - подчеркнул Коболев.

Коболев подчеркнул, что украинская сторона будет полагаться на собственные запасы, и продолжать судебные процессы с Газпромом.

"Мы же будем обеспечивать украинских потребителей из ресурсов в хранилищах, при необходимости можем импортировать еще по контрактам с гарантированной поставкой. И будем продолжать взыскания почти 3 млрд долл по истекшему арбитражу и биться еще за $12 млрд в текущем арбитраже. Как показывает практика, это очень действенный инструмент обеспечения интересов Украины ", - говорит глава Нафтогаза.

В НАК добавляют, что страна готова к любому решению вопроса по контракту, и напоминают о рекордных запасах газа в подземных хранилищах Украины и европейских стран-партнеров.

"Украина готова к любому сценарию развития событий. Благодаря успешному выпуску еврооблигаций Нафтогаз изобрел дополнительные средства и сделал значительные запасы газа в ПХГ. 21,7 млрд куб м - это рекордно высокий уровень за последние годы.

Европа также подготовилась к возможным креативным ходам россиян и закачала в свои хранилища рекордно высокий уровень газа за много лет - 100 млрд куб. м.

"То есть все понимают, что с большой вероятностью Газпром по политическим мотивам может не подписать контракт и попробовать шантажировать как нас, так и европейских потребителей. Но большие запасы в украинских и европейских подземках максимально препятствуют реализации такого сценария", - подытожил Коболев.

  • Напомним, транзитный контракт Украины с российским Газпромом был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения 31 декабря 2019 г. российский монополист планирует максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.

  • Европейская сторона предложила модель, согласно которой Украина и Россия подпишут договор о транспортировке газа.

  • Вице-президент Еврокомиссии Шефчович заявил, что разочарован переговорами между представителями Украины, ЕС и России о транзите газа, так как стороны не достигли конструктивных решений.

  • Если Россия и Украина не договорятся о новом контракте на транзит газа в Европу, в газотранспортную систему Украины могут закачать водород, который будет использоваться для сохранения энергии, который выработали из альтернативных источников.

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