Если газового контракта с РФ не будет: в Нафтогазе объяснили сценарии для Украины
Об этом сообщил председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев в Facebook.
"Мы не знаем, сколько времени Газпром будет готов терять долю европейского рынка и подвергаться штрафам от своих клиентов в Западной Европе. Последний раз, когда Газпром делал такое упражнение - зимой 2014-2015 годов, - потерял более $5 млрд, по подсчетам российских аналитиков. Решение о заключении или не заключении сделки там принимает лицо в Кремле, и на ущерб он готов пойти, вопрос к нему", - подчеркнул Коболев.
Коболев подчеркнул, что украинская сторона будет полагаться на собственные запасы, и продолжать судебные процессы с Газпромом.
"Мы же будем обеспечивать украинских потребителей из ресурсов в хранилищах, при необходимости можем импортировать еще по контрактам с гарантированной поставкой. И будем продолжать взыскания почти 3 млрд долл по истекшему арбитражу и биться еще за $12 млрд в текущем арбитраже. Как показывает практика, это очень действенный инструмент обеспечения интересов Украины ", - говорит глава Нафтогаза.
В НАК добавляют, что страна готова к любому решению вопроса по контракту, и напоминают о рекордных запасах газа в подземных хранилищах Украины и европейских стран-партнеров.
"Украина готова к любому сценарию развития событий. Благодаря успешному выпуску еврооблигаций Нафтогаз изобрел дополнительные средства и сделал значительные запасы газа в ПХГ. 21,7 млрд куб м - это рекордно высокий уровень за последние годы.
Европа также подготовилась к возможным креативным ходам россиян и закачала в свои хранилища рекордно высокий уровень газа за много лет - 100 млрд куб. м.
"То есть все понимают, что с большой вероятностью Газпром по политическим мотивам может не подписать контракт и попробовать шантажировать как нас, так и европейских потребителей. Но большие запасы в украинских и европейских подземках максимально препятствуют реализации такого сценария", - подытожил Коболев.
- Напомним, транзитный контракт Украины с российским Газпромом был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения 31 декабря 2019 г. российский монополист планирует максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.
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Европейская сторона предложила модель, согласно которой Украина и Россия подпишут договор о транспортировке газа.
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