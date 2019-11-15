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Espreso.tvОбществоМужа Скороход отпустили под ночной домашний арест, - прокуратура Киева

Мужа Скороход отпустили под ночной домашний арест, - прокуратура Киева

Гражданского мужа народного депутата "Слуги народа" Анны Скороход Алексея Алякина отпустили под ночной домашний арест

Соответствующее решение принял суд в пятницу, 15 ноября, передает Украинская правда.

Шевченковский районный суд Киева применил домашний арест в ночное время (с 21:00 до 07:00) в качестве меры пресечения к мужу народного депутата от "Слуги народа" Анны Скороход Алексею Алякину, который находится в международном розыске.

Согласно с возложенными на него обязательствами, Алякин должен являться по первому вызову следователя или прокурора. Поскольку столичная прокуратура хлопотала об экстрадиционном аресте (содержание под стражей), - она будет оспаривать вышеуказанное решение суда.

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