Гражданского мужа Скороход задержали по подозрению в мошенничестве, - ГПУ

14 ноября, 2019, 18:40

Гражданского мужа народного депутата Анны Скороход, гражданина РФ Алексея Алякина, задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах

Об этом сообщает Генпрокуратура в ответ на многочисленные запросы СМИ по этому поводу.

"В четверг, 14 ноября, полиция задержала гражданина РФ, который находится в международном розыске для привлечения к уголовной ответственности по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. Вопрос об экстрадиционном аресте решается в судебном порядке. Экстрадиционную проверку проводит прокуратура Киева, по ее результатам будет сделан вывод об отсутствии или наличии обстоятельств, которые могут препятствовать выдаче. Ранее данный гражданин пытался избежать экстрадиции путем оформления гражданства Украины, предоставив миграционной службе ложные сведения", - говорится в сообщении.

В частности, 9 августа 2018 года его уже задерживали на территории Киевской области и три месяца держали под стражей.

В прокуратуре сообщили, что 11 ноября 2019 розыск Алякина был возобновлен, в результате чего он был задержан.