Коломойский не имеет полномочий говорить от имени Украины, - Мендель

15 ноября, 2019, 15:05

Прес-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что олигарх Игорь Коломойский не является представителем власти

Об этом она написала в своем Facebook.

"Игорь Коломойский не является представителем власти и команды Владимира Зеленского, он не имеет полномочий говорить что-либо от имени Украины или Офиса Президента, с ним не обсуждаются позиции по решению государственных дел", - отметила Мендель.