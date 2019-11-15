Коломойский не имеет полномочий говорить от имени Украины, - Мендель
15 ноября, 2019, 15:05
Прес-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что олигарх Игорь Коломойский не является представителем власти
Об этом она написала в своем Facebook.
"Игорь Коломойский не является представителем власти и команды Владимира Зеленского, он не имеет полномочий говорить что-либо от имени Украины или Офиса Президента, с ним не обсуждаются позиции по решению государственных дел", - отметила Мендель.
- Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что Украина никогда не вступит в НАТО и Евросоюз.
- Бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что на месте президента Владимира Зеленского он бы дал ход расследованию дела компании Burisma.
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