Коломойский в интервью NYT заявил, что Украина никогда не вступит в ЕС и НАТО
Об этом Коломойский сказал в интервью изданию The New York Times, передает "РБК-Украина" .
"Вы все не примете нас в альянс. Не стоит тратить время на пустые разговоры. Тогда как Россия хотела бы привести нас в новый Варшавский договор ", - сказал Коломойский.
Кроме того, Коломойский назвал россиян "сильнее в любом случае" и предложил "улучшить отношения" с оккупантами, а также обвинил США в "принуждении" Украины к войне.
"Они (русские - ред.) сильнее в любом случае. Мы должны улучшить наши отношения. Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы, - Америка, - заставляете нас воевать и даже не даете нам денег за это ", - добавил Коломойский.
Варшавский договор от 14 мая 1955 года - документ, который оформил создание военного блока в Европе под контролем СССР.
- Напомним, Коломойский также заявил, что Украине следует отказаться от евроатлантической интеграции и сотрудничества с МВФ в пользу денег из России.
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