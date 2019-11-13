Коломойский в интервью NYT заявил, что Украина никогда не вступит в ЕС и НАТО

13 ноября, 2019, 14:31

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что Украина никогда не вступит в НАТО и Евросоюз

Об этом Коломойский сказал в интервью изданию The New York Times, передает "РБК-Украина" .

"Вы все не примете нас в альянс. Не стоит тратить время на пустые разговоры. Тогда как Россия хотела бы привести нас в новый Варшавский договор ", - сказал Коломойский.

Кроме того, Коломойский назвал россиян "сильнее в любом случае" и предложил "улучшить отношения" с оккупантами, а также обвинил США в "принуждении" Украины к войне.

"Они (русские - ред.) сильнее в любом случае. Мы должны улучшить наши отношения. Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы, - Америка, - заставляете нас воевать и даже не даете нам денег за это ", - добавил Коломойский.

Варшавский договор от 14 мая 1955 года - документ, который оформил создание военного блока в Европе под контролем СССР.