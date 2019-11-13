Коломойский: на месте Зеленского я бы расследовал дело против Байдена

13 ноября, 2019, 13:52

Бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что на месте президента Владимира Зеленского он бы дал ход расследованию дела компании Burisma

Об этом Коломойский заявил в интервью The New York Times.

На встречный вопрос, не рискует ли Украина оказаться в проигрыше, если на выборах победит кандидат от демократов, Коломойский ответил: "Если они вздумают мудрить с нами, мы сблизимся с Россией".

По мнению Коломойского, Украине пора отказаться от движения на Запад и снова повернуть в сторону России.

В США разгорелся громкий скандал из-за телефонного разговора Трампа и Зеленского.

По мнению оппонентов Трампа, во время разговора президент США оказывал давление на украинского коллегу с целью получить компромат на своего вероятного конкурента на выборах Джо Байдена. Сын Байдена Хантер работал в 2014-19 гг на украинскую компанию Burisma.

Команда Трампа пытается доказать, что Байден-старший продвигал бизнес-интересы сына в Украине пользуясь должностью вице-президента США.

Из-за возможного давления на президента Зеленского Конгресс начал процедуру импичмента против президента Дональда Трампа.

Трамп все обвинения в давлении отвергает.