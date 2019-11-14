Израиль и палестинские боевики договорились о прекращении огня

14 ноября, 2019, 10:46

Представители Израиля и палестинской группировки "Исламский джихад" достигли соглашения о прекращении огня при посредничестве Египта

Об этом сообщает Haaretz.

"Израиль и "Исламский джихад" согласились прекратить боевые действия в Газе и вокруг нее", - говорится в сообщении.

В связи с прекращением огня военизированная группа в Газе немедленно прекратит любое насилие, тогда как Израиль согласился не совершать больше умышленных убийств и перестанет использовать боевые патроны против протестующих на границе с Газой.

По последним данным, число погибших из-за обстрелов Израилем территории сектора Газы выросло до 32. По меньшей мере 97 человек были ранены во время израильских ударов со вторника по четверг.

Ранее глава правительства Израиля Беньямин Нетаньяху, который приказал осуществить операцию по ликвидации лидера террористов, обвинил Багуа Абу Аль-Ату в организации недавних атак со стороны террористов на Израиль и планировании новых нападений в ближайшем будущем. Как сообщалось, Вооруженные силы Израиля (IDF) нанесли авиаудар по сектору Газа и убили главаря "Исламского джихада" Багуа Абу Аль-Ату.

Как отметили израильские военные, после убийства Израилем лидера "Исламского джихада" Багуа Абу Аль-Ату во вторник утром, по территории Израиля из сектора Газа было выпущено по меньшей мере 220 ракет. Израильская ПВО перехватила 90 процентов ракет.