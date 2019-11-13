Израиль уничтожил завод палестинских боевиков по производству боеприпасов
Об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Twitter .
Сообщается, что авиаудары были нанесены в среду, 13 ноября. В результате удара были уничтожены штаб-квартира группировки "Исламский джихад", оружейный склад и дом участника группировки, ответственного за запуск ракет и хранение оружия.
"Это здание "Исламского джихада" использовалось для производства ракетных боеголовок и ракет большой дальности, подобных тем, которые были запущены сегодня в израильских гражданских лиц. Мы поразили эти цели", - сообщили в ЦАХАЛ.
It's what you CAN NOT see in this photo that matters:- Israel Defense Forces (@IDF) November 13, 2019
This Islamic Jihad building was used to manufacture rocket warheads and produce long-range missiles, like the ones launched at Israeli civilians today.
We struck this target. pic.twitter.com/XQv7UYCCSk
Также в оборонном ведомстве сообщили, что из сектора Газа в сторону Израиля было выпущено более 220 ракет.
Напомним, боевые действия между Израилем и палестинскими боевиками возобновились 12 ноября после того, как Израиль ликвидировал одного из командиров палестинской группировки "Исламский Джихад" Баху Абу аль-Атта во время удара в Газе. В отдельном заявлении группировки "Хамас", которая управляет сектором Газа, говорится, что Израиль "несет полную ответственность за все последствия этой эскалации", и что смерть аль-Атты "не останется безнаказанной".
Позже из сектора Газа по Израилю выпустили около 50 ракет. Одна из выпущенных ракет попала в жилой дом. По словам главного раввина Украины Моше Реувен Асман, в результате обстрела в Нетивоти никто не пострадал.
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