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Espreso.tvМирИзраиль уничтожил завод палестинских боевиков по производству боеприпасов

Израиль уничтожил завод палестинских боевиков по производству боеприпасов


фото: reuters
Военно-воздушные силы Израиля нанесли авиаудар по ряду объектов палестинских боевиков в секторе Газа, в результате чего был уничтожен завод по производству боеприпасов

Об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Twitter .

Сообщается, что авиаудары были нанесены в среду, 13 ноября. В результате удара были уничтожены штаб-квартира группировки "Исламский джихад", оружейный склад и дом участника группировки, ответственного за запуск ракет и хранение оружия.

"Это здание "Исламского джихада" использовалось для производства ракетных боеголовок и ракет большой дальности, подобных тем, которые были запущены сегодня в израильских гражданских лиц. Мы поразили эти цели", - сообщили в ЦАХАЛ.

Также в оборонном ведомстве сообщили, что из сектора Газа в сторону Израиля было выпущено более 220 ракет.

Напомним, боевые действия между Израилем и палестинскими боевиками возобновились 12 ноября после того, как Израиль ликвидировал одного из командиров палестинской группировки "Исламский Джихад" Баху Абу аль-Атта во время удара в Газе. В отдельном заявлении группировки "Хамас", которая управляет сектором Газа, говорится, что Израиль "несет полную ответственность за все последствия этой эскалации", и что смерть аль-Атты "не останется безнаказанной".

Позже из сектора Газа по Израилю выпустили около 50 ракет. Одна из выпущенных ракет попала в жилой дом. По словам главного раввина Украины Моше Реувен Асман, в результате обстрела в Нетивоти никто не пострадал.

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