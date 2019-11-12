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Espreso.tvМирИзраиль ликвидировал лидера "Исламского джихада"

Израиль ликвидировал лидера "Исламского джихада"

Вооруженные силы Израиля (IDF) нанесли авиаудар по сектору Газа и убили лидера "Исламского джихада" Багуа Абу Аль-Ату

Об этом сообщило ведомство в Twitter.

"Мы только что убили командира "Исламского джихада" Багуа Абу Аль-Ату. Аль-Ата был ответственен за сотни террористических атак против израильских гражданских и военных", - заявили в IDF.


В оборонном ведомстве добавили, что авиаудар был осуществлен в ответ на выпущенные ракеты из сектора Газа в сторону Тель-Авива.

В свою очередь, посольство Израиля в Украине разместило у себя в Twitter перепост видео ликвидации главаря боевиков.

 

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