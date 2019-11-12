Израиль ликвидировал лидера "Исламского джихада"

12 ноября, 2019, 12:44

Вооруженные силы Израиля (IDF) нанесли авиаудар по сектору Газа и убили лидера "Исламского джихада" Багуа Абу Аль-Ату

Об этом сообщило ведомство в Twitter.

"Мы только что убили командира "Исламского джихада" Багуа Абу Аль-Ату. Аль-Ата был ответственен за сотни террористических атак против израильских гражданских и военных", - заявили в IDF.

BREAKING: We just targeted Islamic Jihad commander in Gaza, Baha Abu Al Ata.



Al Ata was directly responsible for hundreds of terror attacks against Israeli civilians and soldiers.



His next attack was imminent. #JihadEnough pic.twitter.com/h6VXzdwcmz - Israel Defense Forces (@IDF) November 12, 2019



В оборонном ведомстве добавили, что авиаудар был осуществлен в ответ на выпущенные ракеты из сектора Газа в сторону Тель-Авива.

В свою очередь, посольство Израиля в Украине разместило у себя в Twitter перепост видео ликвидации главаря боевиков.