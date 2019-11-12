Израиль ликвидировал лидера "Исламского джихада"
Об этом сообщило ведомство в Twitter.
"Мы только что убили командира "Исламского джихада" Багуа Абу Аль-Ату. Аль-Ата был ответственен за сотни террористических атак против израильских гражданских и военных", - заявили в IDF.
BREAKING: We just targeted Islamic Jihad commander in Gaza, Baha Abu Al Ata.- Israel Defense Forces (@IDF) November 12, 2019
Al Ata was directly responsible for hundreds of terror attacks against Israeli civilians and soldiers.
His next attack was imminent. #JihadEnough pic.twitter.com/h6VXzdwcmz
В оборонном ведомстве добавили, что авиаудар был осуществлен в ответ на выпущенные ракеты из сектора Газа в сторону Тель-Авива.
В свою очередь, посольство Израиля в Украине разместило у себя в Twitter перепост видео ликвидации главаря боевиков.
Иранский работник Абу аль-Ата - руководил ракетными обстрелами Израиля и другими атаками на мирных жителей, был одним из главарей террористической группировки "Исламский джихад" в # Газе .- Посольство Израиля (@IsraelinUkraine) November 12, 2019
Накануне очередного, организованного им теракта, # Израиль принял необходимые меры самообороны. https://t.co/KNDbwBsuP5
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