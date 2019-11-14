Интерпол убрал меня из красного списка - ветеран АТО Мазур

14 ноября, 2019, 20:38

Украинский ветеран, сотрудник секретариата омбудсмена Игорь Мазур вернулся в Украину, поскольку узнал, что Польша сняла его из перечня лиц, разыскиваемых Интерполом

Об этом сообщает Радио Свобода.

Красная карточка на имя Мазура была выдана по запросу России.

"Мои друзья сообщили мне, международный Интерпол убрал меня из красного списка. То есть я могу спокойно проехать через границу. Мои родные очень переживали за меня в эти дни. Чего ожидать от России, которая не подала еще никаких документов против меня, но, возможно, они привезут кучу каких-то фальсификаций, 50 томов, которые должны потом рассматривать пять лет? Потому что эти документы нужно перевести на польский язык, затем каждую страницу проверять. Россия умеет мусором завалить, который неизвестно, как собирает", - рассказал Мазур в комментарии радио Свобода.

Учтя это, он попытался пересечь границу.

"Проехал через польскую границу, мне поставили на выезде штамп. Я ехал с друзьями машиной. Спокойно пересек и украинскую границу", - говорит Мазур.