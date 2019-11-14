Ветеран АТО Мазур "Тополь" вернулся в Украину из Польши

14 ноября, 2019, 08:30

Задержанный в Польше заместитель председателя УНА-УНСО, сотрудник Секретариата Уполномоченного ВРУ Игорь Мазур вернулся в Украину

Об этом украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила в Facebook.

"Это произошло благодаря совместной работе Офиса президента, Офиса омбудсмена, украинских дипломатов, народных депутатов, МВД и Национальной полиции", - подчеркнула Денисова.

Напомним, 9 ноября в Польше по запросу России был задержан заместитель председателя УНА-УНСО, сотрудник секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека Игорь Мазур.