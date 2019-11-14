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Espreso.tvСпортУсик возобновил тренировки после дебютного боя в супертяжелом весе

Усик возобновил тренировки после дебютного боя в супертяжелом весе


фото: instagram
Украинский боксер Александр Усик приступил к тренировкам после дебютного поединка в супертяжелом весе против Чазза Уизерспуна

Об этом спортсмен сообщил в Instagram.

Украинский боксер Александр Усик возобновил тренировки после победы в дебютном поединке в супертяжелом весе над американцем Чаззом Уизерспуном.

На опубликованном видео Усик дерзко поиздевался над боксерской грушей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

# Undisputed17

Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)

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