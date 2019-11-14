Усик возобновил тренировки после дебютного боя в супертяжелом весе
14 ноября, 2019, 19:57
Украинский боксер Александр Усик приступил к тренировкам после дебютного поединка в супертяжелом весе против Чазза Уизерспуна
Об этом спортсмен сообщил в Instagram.
Украинский боксер Александр Усик возобновил тренировки после победы в дебютном поединке в супертяжелом весе над американцем Чаззом Уизерспуном.
На опубликованном видео Усик дерзко поиздевался над боксерской грушей.
- 14 ноября бывший чемпион мира в супертяжелом весе новозеландец Джозеф Паркер заявил, что хочет перехватить у украинского боксера Александра Усика право на бой с британцем Дереком Чисорой.
- Напомним, 7 ноября Александр Усик согласился провести второй поединок в супертяжелом весе против скандального британца Дерека Чисоры .
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