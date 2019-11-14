Экс-чемпион мира в супертяжелом весе хочет перехватить соперника у Усика

14 ноября, 2019, 12:42

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе новозеландец Джозеф Паркер стремится перехватить у украинского боксера Александра Усика право на бой с британцем Дереком Чисорой

Об этом заявил менеджер новозеландца Дэвид Хиггинс, сообщает BoxingScene .

Паркер должен был встретиться с Чисорой 26 октября, но не вышел на бой из-за травмы. Теперь в команде бывшего чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской организации) обвиняют британца, в том, что он избегает боя против новозеландца. Зато соблазнился на большой гонорар в бою с Усиком.

"Если Чисора выберет Усика, то выбросит белый флаг. Этим он заявит: я завязываю с боксом и хочу просто заработать денег. Но если Чисора настроен серьезно рассчитывает на успехи, то выберет Паркера. Он говорит, что может победить Паркера, пусть попробует, а потом встречается с Усиком ", - сказал менеджер Чисоры.