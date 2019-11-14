Экс-чемпион мира в супертяжелом весе хочет перехватить соперника у Усика
14 ноября, 2019, 12:42
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе новозеландец Джозеф Паркер стремится перехватить у украинского боксера Александра Усика право на бой с британцем Дереком Чисорой
Об этом заявил менеджер новозеландца Дэвид Хиггинс, сообщает BoxingScene .
Паркер должен был встретиться с Чисорой 26 октября, но не вышел на бой из-за травмы. Теперь в команде бывшего чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской организации) обвиняют британца, в том, что он избегает боя против новозеландца. Зато соблазнился на большой гонорар в бою с Усиком.
"Если Чисора выберет Усика, то выбросит белый флаг. Этим он заявит: я завязываю с боксом и хочу просто заработать денег. Но если Чисора настроен серьезно рассчитывает на успехи, то выберет Паркера. Он говорит, что может победить Паркера, пусть попробует, а потом встречается с Усиком ", - сказал менеджер Чисоры.
- Напомним, 7 ноября Александр Усик согласился провести второй поединок в супертяжелом весе против скандального британца Дерека Чисоры .
Читайте также
-
11 ноября, 2019 Виталий Портников: Лукашенко пролазит в "окно в Европу"
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-
-
Читайте также
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-