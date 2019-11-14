Тренер "Аталанты" не хотел покупать Малиновского

14 ноября, 2019, 20:23

Инициатором трансфера украинского хавбека Руслана Малиновского в итальянскую "Аталанту" был сын президента клуба

Об этом сообщает "Футбол 24".

Этим летом украинский полузащитник Руслан Малиновский перешел из бельгийского "Генка" в итальянскую "Аталанту" за 13,7 млн евро. Однако главный тренер бергамского клуба Джан Пьеро Гасперини не был заинтересован в подписании 26-летнего футболиста.

Главным инициатором трансфера стал сын президента "Аталанты" Лука Перкасси, желающий перепродать Малиновского через год за гораздо большую сумму, чем выложил за него клуб.

Украинский полузащитник провел в этом сезоне 14 матчей за основной состав "Аталанты", только 5 с первых минут, и забил один гол, в противостоянии с "Манчестер Сити".