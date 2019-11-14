Тренер "Аталанты" не хотел покупать Малиновского
14 ноября, 2019, 20:23
Инициатором трансфера украинского хавбека Руслана Малиновского в итальянскую "Аталанту" был сын президента клуба
Об этом сообщает "Футбол 24".
Этим летом украинский полузащитник Руслан Малиновский перешел из бельгийского "Генка" в итальянскую "Аталанту" за 13,7 млн евро. Однако главный тренер бергамского клуба Джан Пьеро Гасперини не был заинтересован в подписании 26-летнего футболиста.
Главным инициатором трансфера стал сын президента "Аталанты" Лука Перкасси, желающий перепродать Малиновского через год за гораздо большую сумму, чем выложил за него клуб.
Украинский полузащитник провел в этом сезоне 14 матчей за основной состав "Аталанты", только 5 с первых минут, и забил один гол, в противостоянии с "Манчестер Сити".
- Сегодня, 14 ноября, полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский выложил в сеть фото с новорожденной дочкой.
- Напомним, 2 ноября Руслана Малиновского признали лучшим футболистом итальянской "Аталанты" в октябре.
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