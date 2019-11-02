Малиновского признали лучшим футболистом октября в Италии
2 ноября, 2019, 22:14
Украинца Руслана Малиновского признали лучшим футболистом итальянской "Аталанты" в октябре
Об этом сообщает "Аталанта" в Instagram.
По итогам голосования на официальном сайте клуба из Бергамо награда досталась Руслану Малиновскому. В голосовании приняли участие 1009 человек, 90% из которых отдали свой голос за украинца.
26-летний Малиновский в октябре забил один гол в пяти матчах за "Аталанту". Оппонентом украинца в финальном раунде голосования был колумбийский форвард Луис Муриель, который забил пять голов в шести октябрьских матчах.
- 27 октября украинский футболист Руслан Малиновский принял участие в победном матче "Аталанты" против "Удинезе" в чемпионате Италии.
- 22 октября, в 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов украинский полузащитник итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский забил гол в ворота "Манчестер Сити" .
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