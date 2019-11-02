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Espreso.tvСпортМалиновского признали лучшим футболистом октября в Италии

Малиновского признали лучшим футболистом октября в Италии


фото: Instagram
Украинца Руслана Малиновского признали лучшим футболистом итальянской "Аталанты" в октябре

Об этом сообщает "Аталанта" в Instagram.

По итогам голосования на официальном сайте клуба из Бергамо награда досталась Руслану Малиновскому. В голосовании приняли участие 1009 человек, 90% из которых отдали свой голос за украинца.

26-летний Малиновский в октябре забил один гол в пяти матчах за "Аталанту". Оппонентом украинца в финальном раунде голосования был колумбийский форвард Луис Муриель, который забил пять голов в шести октябрьских матчах.

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