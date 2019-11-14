Футболист сборной Украины Малиновский показал фото с новорожденной дочкой

14 ноября, 2019, 11:52

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский выложил в сеть фото с новорожденной дочкой

Снимок опубликовала жена Малиновского Роксана в Instagram.

"Родилась наша принцесса Оливия", - подписала она снимок футболиста итальянского клуба "Аталанта" с девочкой.

В связи с рождением ребенка Руслан Малиновский пропустит товарищеский матч сборной Украины, в котором она 14 ноября в Запорожье встретится с Эстонией.

Ожидается, что полузащитник поможет национальной команде 17 ноября в Белграде в заключительном матче отбора Евро-2020 против Сербии.