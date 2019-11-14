Футболист сборной Украины Малиновский показал фото с новорожденной дочкой
14 ноября, 2019, 11:52
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский выложил в сеть фото с новорожденной дочкой
Снимок опубликовала жена Малиновского Роксана в Instagram.
"Родилась наша принцесса Оливия", - подписала она снимок футболиста итальянского клуба "Аталанта" с девочкой.
В связи с рождением ребенка Руслан Малиновский пропустит товарищеский матч сборной Украины, в котором она 14 ноября в Запорожье встретится с Эстонией.
Ожидается, что полузащитник поможет национальной команде 17 ноября в Белграде в заключительном матче отбора Евро-2020 против Сербии.
13/11/2019 родилась наша принцесса Olivia
Публикация от Roksana_m7 (@ roksana_m7)
- Напомним, товарищеский матч между сборными Украины и Эстонии начнется сегодня в Запорожье в 19:00 .
Читайте также
-
11 ноября, 2019 Виталий Портников: Лукашенко пролазит в "окно в Европу"
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-
-
Читайте также
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-