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Espreso.tvСпортФутболист сборной Украины Малиновский показал фото с новорожденной дочкой

Футболист сборной Украины Малиновский показал фото с новорожденной дочкой


фото: ffu.ua
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский выложил в сеть фото с новорожденной дочкой

Снимок опубликовала жена Малиновского Роксана в Instagram.

"Родилась наша принцесса Оливия", - подписала она снимок футболиста итальянского клуба "Аталанта" с девочкой.

В связи с рождением ребенка Руслан Малиновский пропустит товарищеский матч сборной Украины, в котором она 14 ноября в Запорожье встретится с Эстонией.

Ожидается, что полузащитник поможет национальной команде 17 ноября в Белграде в заключительном матче отбора Евро-2020 против Сербии.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13/11/2019 родилась наша принцесса Olivia

Публикация от Roksana_m7 (@ roksana_m7)

 

 

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