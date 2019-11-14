 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Лос-Анджелес Гэлакси" нашел замену Ибрагимовичу

"Лос-Анджелес Гэлакси" нашел замену Ибрагимовичу


фото: REUTERS
После ухода шведского нападающего Златана Ибрагимовича из американского "Лос-Анджелас Гэлакси" клуб размышляет над подписанием уругвайца Эдинсона Кавани

Об этом сообщает gianlucadimarzio.com.

Руководство клуба американского "Лос-Анджелес Гэлакси" в зимнее межсезонье планирует усилить позицию нападающего, в связи с уходом из команды шведского форварда Златана Ибрагимовича.

Клуб с МЛУ намерен приобрести нападающего французского ПСЖ и сборной Уругвая Эдинсона Кавани, контракт которого рассчитан до 30 июня 2020 года. Американцы уже начали предварительные переговоры.

В нынешнем сезоне 32-летний Эдинсон Кавани провел 8 матчей и забил 2 мяча во всех турнирах на клубном уровне.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 ноября, 2019 четверг

больше новостей

14 ноября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать