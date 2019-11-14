"Лос-Анджелес Гэлакси" нашел замену Ибрагимовичу

14 ноября, 2019, 18:30

После ухода шведского нападающего Златана Ибрагимовича из американского "Лос-Анджелас Гэлакси" клуб размышляет над подписанием уругвайца Эдинсона Кавани

Об этом сообщает gianlucadimarzio.com.

Руководство клуба американского "Лос-Анджелес Гэлакси" в зимнее межсезонье планирует усилить позицию нападающего, в связи с уходом из команды шведского форварда Златана Ибрагимовича.

Клуб с МЛУ намерен приобрести нападающего французского ПСЖ и сборной Уругвая Эдинсона Кавани, контракт которого рассчитан до 30 июня 2020 года. Американцы уже начали предварительные переговоры.

В нынешнем сезоне 32-летний Эдинсон Кавани провел 8 матчей и забил 2 мяча во всех турнирах на клубном уровне.