"Лос-Анджелес Гэлакси" нашел замену Ибрагимовичу
14 ноября, 2019, 18:30
После ухода шведского нападающего Златана Ибрагимовича из американского "Лос-Анджелас Гэлакси" клуб размышляет над подписанием уругвайца Эдинсона Кавани
Об этом сообщает gianlucadimarzio.com.
Руководство клуба американского "Лос-Анджелес Гэлакси" в зимнее межсезонье планирует усилить позицию нападающего, в связи с уходом из команды шведского форварда Златана Ибрагимовича.
Клуб с МЛУ намерен приобрести нападающего французского ПСЖ и сборной Уругвая Эдинсона Кавани, контракт которого рассчитан до 30 июня 2020 года. Американцы уже начали предварительные переговоры.
В нынешнем сезоне 32-летний Эдинсон Кавани провел 8 матчей и забил 2 мяча во всех турнирах на клубном уровне.
- 14 ноября шведский форвард Златан Ибрагимович покинул футбольный клуб "Лос-Анджелес Гэлакси" .
- В конце октября стало известно, что Златан Ибрагимович может вернуться в один из европейских клубов.
- 9 октября сообщалось, что ближайшим летом французский ПСЖ могут покинуть нападающий Эдинсон Кавани и защитник Тиагу Силва.
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