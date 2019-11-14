 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМилованов отверг идею Коломойского взять $100 млрд в России вместо сотрудничества с МВФ

Милованов отверг идею Коломойского взять $100 млрд в России вместо сотрудничества с МВФ


фото: ukrinform
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов прокомментировал идею олигарха Игоря Коломойского отказаться от кредитов МВФ в пользу России

Об этом он сказал в кулуарах парламента, передает Еспресо.TV

"Идея того, что мы должны принимать финансирование внешнее из России, а не от МВФ - я с этой идеей не согласен", - отметил он.

"Финансирование (от МВФ, - ред.) идет в резервы Национального банка, но также, к сожалению, в мире об Украине недостаточно много еще знают, и недостаточно понимают детали того - хорошего, красивого - что у нас происходит. Поэтому программа МВФ позволяет показать миру, что специалисты фонда на нас посмотрели ... Что у нас сбаласированный бюджет, небольшие фискальные риски, мы ответственно относимся к экономике ... И таким образом увеличивается доверие ", - пояснил Милованов.

"Я надеюсь, что если мы дальше будем развивать экономику, у нас будет низкая инфляция, хорошие зарплаты и инвестиции, то со временем программы МВФ нам не будут нужны, и все будут доверять нам как государству Украина", - добавил он.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 ноября, 2019 четверг

больше новостей

14 ноября, 2019 четверг

13 ноября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать