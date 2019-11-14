Милованов отверг идею Коломойского взять $100 млрд в России вместо сотрудничества с МВФ

14 ноября, 2019, 13:01

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов прокомментировал идею олигарха Игоря Коломойского отказаться от кредитов МВФ в пользу России

Об этом он сказал в кулуарах парламента, передает Еспресо.TV

"Идея того, что мы должны принимать финансирование внешнее из России, а не от МВФ - я с этой идеей не согласен", - отметил он.

"Финансирование (от МВФ, - ред.) идет в резервы Национального банка, но также, к сожалению, в мире об Украине недостаточно много еще знают, и недостаточно понимают детали того - хорошего, красивого - что у нас происходит. Поэтому программа МВФ позволяет показать миру, что специалисты фонда на нас посмотрели ... Что у нас сбаласированный бюджет, небольшие фискальные риски, мы ответственно относимся к экономике ... И таким образом увеличивается доверие ", - пояснил Милованов.

"Я надеюсь, что если мы дальше будем развивать экономику, у нас будет низкая инфляция, хорошие зарплаты и инвестиции, то со временем программы МВФ нам не будут нужны, и все будут доверять нам как государству Украина", - добавил он.