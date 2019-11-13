Коломойский предлагает отказаться от сотрудничества с МВФ в пользу денег из России
Об этом он заявил в интервью New York Times.
Один из самых влиятельных украинских бизнесменов заявил, что финансирование из России может заменить кредиты МВФ.
"Мы готовы принять у россиян 100 млрд долларов. Я думаю, что они с радостью нам их дадут", - отметил олигарх.
Неоднозначное заявление Коломойский сделал как раз накануне визита миссии МВФ в Украине, который назначен на 14 ноября. По мнению олигарха, Украина не имеет шансов в борьбе против РФ.
"Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы, - Америка, - заставляете нас воевать и даже не даете нам денег за это ", - добавил Коломойский.
Заявление Коломойского, который в 2014 году финансово поддерживал украинскую армию в борьбе с РФ, может быть связано с позицией МВФ относительно ситуации с ПриватБанком.
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Напомним, накануне издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к переговорам между МВФ и Украиной, сообщил, что пока команда Зеленского не заставит Коломойского вернуть деньги, новых траншей МВФ не будет.
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В фонде считают, что Украине необходимо уменьшить роль государства и олигархов в экономике и продолжать структурные реформы для достижения макроэкономической стабильности.
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Начиная с четверга, 14 ноября, украинское правительство и Национальный банк Украины продолжат обсуждение новой программы с Международным валютным фондом в Киеве, сообщила вчера имнистр финансов Оксана Маркарова.
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