Коломойский предлагает отказаться от сотрудничества с МВФ в пользу денег из России

13 ноября, 2019, 12:49

Олигарх Игорь Коломойский считает, что Украине следует отвернуться от Запада и наладить отношения с Россией

Об этом он заявил в интервью New York Times.

Один из самых влиятельных украинских бизнесменов заявил, что финансирование из России может заменить кредиты МВФ.

"Мы готовы принять у россиян 100 млрд долларов. Я думаю, что они с радостью нам их дадут", - отметил олигарх.

Неоднозначное заявление Коломойский сделал как раз накануне визита миссии МВФ в Украине, который назначен на 14 ноября. По мнению олигарха, Украина не имеет шансов в борьбе против РФ.

"Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы, - Америка, - заставляете нас воевать и даже не даете нам денег за это ", - добавил Коломойский.

Заявление Коломойского, который в 2014 году финансово поддерживал украинскую армию в борьбе с РФ, может быть связано с позицией МВФ относительно ситуации с ПриватБанком.