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Espreso.tvСпортЛомаченко назвал причину поражения Гвоздика от россиянина

Ломаченко назвал причину поражения Гвоздика от россиянина


фото: BoxingScene
Украинский боксер Василий Ломаченко назвал причину поражения соотечественника Александра Гвоздика в чемпионском бою против россиянина Артура Бетербиева

Об этом со ссылкой на радио "Граница" сообщает vringe.com .

По мнению Ломаченко, Александр Гвоздик подошел к бою за титулы чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) по версиям WBC (Всемирного боксерского совета) и IBF (Международной боксерской федерации) Артура Бетербиева плохо подготовленным физически.

"Мне кажется, что он не совсем был физически готов к этому поединку. Сложно судить, потому что у меня не было времени пообщаться с Сашей, ведь мы сразу после поединка улетели. Я, честно говоря, не ставил вопрос, почему и как у него закончились силы. по собственному опыту, я думаю, что не совсем много времени уделяли физической подготовке", - сказал Ломаченко, который является чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBC (Всемирного боксерского совета).

 

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