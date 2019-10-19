Гвоздика госпитализировали после поражения от Бетербиева
19 октября, 2019, 22:11
Украинский боксер Александр Гвоздик после поражения от россиянина Артура Бетербиева был госпитализирован
Об этом сообщил американский инсайдер Дэн Рафал в twitter.
По словам Рафала, украинец выехал в больницу на карете скорой помощи с профилактической целью, ведь в заключительных раундах пропустил много ударов.
"Когда мы покидали арену, Гвоздик садился в машину скорой помощи Он отправился в больницу в качестве меры предосторожности", - написал Рафал.
В Филадельфии (США) Александр Гвоздик уступил Артуру Бетербиеву в объединительном поединке в полутяжелом весе (до 79,4 кг) за титулы WBC (Всемирный боксерский совет) и IBF (Международной боксерской федерации).
As we were leaving arena Gvozdyk was getting in the ambulance. Going to hospital as a precaution. #BeterbievGvozdyk .- Dan Rafael (@danrafaelespn) October 19 2019
- В ночь против 19 октября во Филадельфии Александр Гвоздик проиграл Артуру Бетербиеву в поединке за чемпионские пояса WBC и IBF в полутяжелом весе.
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