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Espreso.tvСпортГвоздика госпитализировали после поражения от Бетербиева

Гвоздика госпитализировали после поражения от Бетербиева


фото: boxingscene
Украинский боксер Александр Гвоздик после поражения от россиянина Артура Бетербиева был госпитализирован

Об этом сообщил американский инсайдер Дэн Рафал в twitter.

По словам Рафала, украинец выехал в больницу на карете скорой помощи с профилактической целью, ведь в заключительных раундах пропустил много ударов.

"Когда мы покидали арену, Гвоздик садился в машину скорой помощи Он отправился в больницу в качестве меры предосторожности", - написал Рафал.

В Филадельфии (США) Александр Гвоздик уступил Артуру Бетербиеву в объединительном поединке в полутяжелом весе (до 79,4 кг) за титулы WBC (Всемирный боксерский совет) и IBF (Международной боксерской федерации).

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