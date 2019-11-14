Коломойский и Боголюбов заплатили ПриватБанку более $14 млн
Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.
В целом Апелляционный суд обязал Коломойского, Боголюбова и ряд оффшорных компаний, принадлежащих олигархам, выплатить около 10,9 млн фунтов стерлингов судебных расходов ПриватБанка за суды в Высоком суде Англии и Уэльса, а также за рассмотрение апелляции в Апелляционном суде. В банке сообщают, что олигархи свой долг выплатили, в то время как оффшорные компании - нет.
"В то время, как господин Коломойский и господин Боголюбов вовремя оплатили свою часть обязательства, шесть корпоративных ответчиков - английские компании и компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, которые, как заявлено банком, являются подставными и подконтрольными господину Коломойскому и господину Боголюбову, - оплатили лишь часть обязательства установленной конечной даты и должны будут уплатить теперь дополнительные проценты на неуплаченный остаток", - сообщают в ПриватБанке.
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Напомним, 15 октября ПриватБанк одержал победу в Апелляционном суде Англии и Уэльса по делу против бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Всемирный арест, наложенный на активы бизнесменов, сохранится
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Решением Апелляционного суда Англии и Уэльса бывших владельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова обязали выплатить 10,9 млн фунтов стерлингов (более $14 млн) судебных расходов.
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