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Espreso.tvОбществоКоломойский и Боголюбов заплатили ПриватБанку более $14 млн

Коломойский и Боголюбов заплатили ПриватБанку более $14 млн

Бывшие владельцы ПриватБанка олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов выплатили 10 млн фунтов стерлингов (более $14 млн) судебных расходов по решению Апелляционного суда Англии и Уэльса

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

В целом Апелляционный суд обязал Коломойского, Боголюбова и ряд оффшорных компаний, принадлежащих олигархам, выплатить около 10,9 млн фунтов стерлингов судебных расходов ПриватБанка за суды в Высоком суде Англии и Уэльса, а также за рассмотрение апелляции в Апелляционном суде. В банке сообщают, что олигархи свой долг выплатили, в то время как оффшорные компании - нет.

"В то время, как господин Коломойский и господин Боголюбов вовремя оплатили свою часть обязательства, шесть корпоративных ответчиков - английские компании и компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, которые, как заявлено банком, являются подставными и подконтрольными господину Коломойскому и господину Боголюбову, - оплатили лишь часть обязательства установленной конечной даты и должны будут уплатить теперь дополнительные проценты на неуплаченный остаток", - сообщают в ПриватБанке.

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