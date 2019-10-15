ПриватБанк выиграл апелляцию у Коломойского в Лондонском суде
Об этом сообщает пресс-служба банка.
"В своем решении, объявленном сегодня утром в Лондоне, Апелляционный суд в полной мере удовлетворил апелляционную жалобу ПриватБанка по всем вопросам, полностью отменив решение, вынесенное судьей Фанкортом в декабре 2018 года", - говорится в сообщении.
Судьи Апелляционного суда пришли к выводу, что "Банк имеет достаточное для судебного разбирательства дело для полного возмещения 1,9 млрд долл. США [включая проценты - 3 млрд долл. США] как заявлено в исковых требованиях ", и что судебный приказ о всемирном аресте активов остается в силе.
Иском от 2017 банк доказывал в суде, что его бывшие владельцы Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели около $5,5 млрд из учреждения накануне национализации. Суд применил против олигархов ограничительную меру в виде всемирного ареста на их активы.
Впоследствии Коломойский и Боголюбов подали апелляцию на это решение суда, в которой доказали, что дело ПриватБанка не в юрисдикции этого суда, а значит, суд не может накладывать арест на активы олигархов. Банк это решение обжаловал.
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