Суд Лондона обязал Коломойского и Боголюбова заплатить ПриватБанку более $ 14 млн
23 октября, 2019, 14:43
Решением Апелляционного суда Англии и Уэльса бывших владельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова обязали выплатить 10,9 млн фунтов стерлингов (более $ 14 млн) судебных расходов
Об этом сообщает пресс-служба банка.
"Ответчиков обязали вернуть промежуточную выплату расходов, уплаченную им банком, по решению суда первой инстанции в прошлом году. Банк должен получить 4 млн фунтов стерлингов от господина Коломойского, 2 млн фунтов стерлингов от господина Боголюбова и 1, 5 млн фунтов стерлингов от корпоративных ответчиков ", - сообщили в ПриватБанке.
Кроме этого, олигархи и связанные с ними компании должны выплатить ПриватБанка расходы по слушание дела в предыдущей инстанции, которая стала на сторону Коломойского. В банке считают, что речь идет об около 3,4 млн фунтов стерлингов.
Указанные средства Коломойский и Боголюбов должны выплатить ПриватБанку до 12 ноября.
- Напомним, 15 октября ПриватБанк одержал победу в Апелляционном суде Англии и Уэльса по делу против бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Всемирный арест, наложенный на активы бизнесменов, сохранится
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