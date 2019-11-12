С сектора Газа выпустили около 50 ракет по Израилю, в европейской части страны ввели чрезвычайное положение
Об этом сообщает Армия обороны Израиля в Twitter.
Сообщается, что ракеты были выпущены около 09:10 по местному времени по южных и центральных городах Израиля. При этом, по данным израильской армии, система "Железный купол" сбила более 20 ракет. Предполагается, что к атаке причастны боевики группировки "Исламский джихад".
WATCH: Israel's Iron Dome in action as it intercepts rockets above central Israel.- Israel Defense Forces (@IDF) November 12, 2019
Approx. 20 out of the 50 rockets fired by Islamic Jihad from #Gaza at Israeli civilians have been intercepted. pic.twitter.com/qy8uBMc4dL
Также сообщается, что одна из ракет попала в жилой дом в Нетивоти, данных о пострадавших пока нет. Кроме того, система "Железного купола" сбила ракету к югу от Тель-Авива, фрагменты которой рассеялись на значительной территории. При этом противоракета упала в жилом районе Ришон ле-Циона, не причинив значительного ущерба.
Отметим, по словам главного раввина Украины Моше Реувен Асмана, в результате обстрела в Нетивоте никто не пострадал.
Из сектора Газа выпустили по Израилю около 50 ракет
Также известно, что банк Израиля поручил коммерческим банкам перейти на чрезвычайное положение на территории между Северным Негев и Гуш-Даном. Это означает закрытие большинства банковских филиалов на указанной территории. Работу в обязательном порядке продолжат центральные филиалы и филиалы, расположенные в помещениях, защищенных от ракетных обстрелов.
Ранее сообщалось, что сегодня силы Армии обороны Израиля ликвидировали лидера "Исламского джихада".
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