В Кремле видят положительную динамику в подготовке к "нормандскому" саммиту
13 ноября, 2019, 16:02
В Кремле прокомментировали подготовку к саммиту в "нормандском формате"
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает УНИАН .
"Мы констатируем положительную динамику по ряду направлений подготовки "нормандского формата", - сказал Песков, отвечая на вопрос, остались ли препятствия для встречи лидеров Украины, Германии, Франции и РФ.
- Напомним, что накануне пресс-секретарь Кучмы заявила, что в Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы сняты все препятствия на пути к саммиту.
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