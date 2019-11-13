В Кремле видят положительную динамику в подготовке к "нормандскому" саммиту

13 ноября, 2019, 16:02

В Кремле прокомментировали подготовку к саммиту в "нормандском формате"

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает УНИАН .

"Мы констатируем положительную динамику по ряду направлений подготовки "нормандского формата", - сказал Песков, отвечая на вопрос, остались ли препятствия для встречи лидеров Украины, Германии, Франции и РФ.