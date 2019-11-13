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Espreso.tvОбществоВ Кремле видят положительную динамику в подготовке к "нормандскому" саммиту

В Кремле видят положительную динамику в подготовке к "нормандскому" саммиту


фото: gazeta.a42
В Кремле прокомментировали подготовку к саммиту в "нормандском формате"

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает УНИАН .

"Мы констатируем положительную динамику по ряду направлений подготовки "нормандского формата", - сказал Песков, отвечая на вопрос, остались ли препятствия для встречи лидеров Украины, Германии, Франции и РФ.

  • Напомним, что накануне пресс-секретарь Кучмы заявила, что в Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы сняты все препятствия на пути к саммиту.
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